Inflatie naar recordhoogte, hoe komt dit? Wat doe je eraan? En meer vragen

De inflatie in Nederland is in augustus naar 12 procent gestegen, zo bleek vanochtend. Dat is de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het betekent dat ten opzichte van augustus 2021 het leven 12 procent duurder is geworden.

Vijf vragen over deze recordinflatie:

Wat is de grootste oorzaak?

Dat is met afstand de gestegen prijs van energie. Dan heb je het over gas, elektriciteit en stadsverwarming. Energie was in augustus maar liefst 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was de stijging van de energieprijzen minder: 108 procent.

De gestegen energieprijs is goed voor bijna de helft van de 12 procent inflatie: 5,8 procentpunt. Let wel: het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent deze prijsstijging op basis van nieuwe contracten, dus wat je in augustus betaalt als nieuwe klant bij een energiemaatschappij ten opzichte van augustus 2021.

Mensen met een vast energiecontract dat al een jaar of langer loopt, hebben dus geen last van deze energie-inflatie. Want die profiteren van een vaste energieprijs. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de inflatie voor huishoudens met zo'n vast contract dus zo'n 6,2 procent. Nog altijd veel, maar wel bijna de helft minder.