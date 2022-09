Liz Truss op Balmoral benoemd tot nieuwe Britse premier

In Balmoral, het Schotse buitenverblijf van koningin Elizabeth, is Liz Truss benoemd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Truss is na Margaret Thatcher en Theresa May de derde vrouwelijke premier.

Truss reisde, kort na vertrekkend premier Boris Johnson, via het RAF-vliegveld in Northolt naar Aberdeen, en daarna met de auto door een regenachtig landschap naar Balmoral voor de zogenoemde 'handkus-ceremonie', waarbij ze benoemd werd tot de nieuwe premier.

Hierna reist Truss terug naar Londen waar ze rond 17.15 uur haar eerste speech als premier van Groot-Brittannië houdt. Naar verwachting zal ze dan bekendmaken dat de regering gaat ingrijpen op de energiemarkt om zowel consumenten als het bedrijfsleven te hulp te schieten in verband met de hoge energieprijzen.

Energiecrisis

In documenten, die zijn ingezien door persbureau Bloomberg, staat dat ze een eerder aangekondigde prijsverhoging voor elektriciteit en gas wil tegenhouden en de energierekening voor huishoudens praktisch wil bevriezen. Voor die maatregel wil ze omgerekend 150 miljard euro uittrekken.

Voor maatregelen om het bedrijfsleven te compenseren voor de hoge energiekosten heeft ze zo'n 46 miljard euro uitgetrokken.

In haar speech zal Truss ook de samenstelling van haar kabinet bekendmaken.