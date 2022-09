Grote brand in olievatenfabriek in Europoort Rotterdam

In een fabriek waar olievaten worden gemaakt op de Isarweg in Europoort in Rotterdam is een brand uitgebroken. Het vuur begon in de oven en is inmiddels uitgebreid naar de rest van het gebouw. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat de fabriekhelemaal in brand staat.

Door het vuur komt flink wat zwarte rook vrij. Mensen in de buurt krijgen het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

"De rook waait van zuid naar noord", zegt een woordvoerder. "Aan de overkant van het water ligt Maassluis. Daar zijn klachten van inwoners dat ze de rook ruiken."

De meetploeg van de brandweer voert rookmetingen uit: