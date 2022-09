Vanavond op tv: Onderzoek naar bagagewerk • Recordinflatie

Hoogste inflatie ooit

De prijzen in Nederland lagen in augustus 12 procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer ooit in Nederland gemeten. In juli was de inflatie 10,3 procent. De belangrijkste prijsopjager was weer energie, maar ook boodschappen en woonlasten wakkerden de kosten voor levensonderhoud aan.

De roep om snelle maatregelen om de effecten van de inflatie te beteugelen, klinkt steeds luider. Te gast is Marieke Blom, hoofdeconoom van ING.