Mbappé en PSG-coach lachen om kritiek op vliegreis: ministers en burgemeester boos

Paris Saint-Germain ging niet per trein, maar per vliegtuig naar de uitwedstrijd in Nantes. Coach Christophe Galtier en Kylian Mbappé barsten in lachen uit als daarnaar wordt gevraagd. - NOS

Boze reacties volgden op een grappig bedoeld antwoord van Galtier op de vraag van een journalist waarom Paris Saint-Germain zaterdag voor de Franse competitie met een privé-vliegtuig naar de uitwedstrijd in Nantes was gereisd en niet met de hogesnelheidstrein, terwijl iedereen wordt gevraagd energie te besparen.

De PSG-trainer en sterspeler Kylian Mbappé barstten beiden in lachen uit na de vraag. "Ik had deze vraag wel verwacht", gniffelde Galtier vervolgens. "Om eerlijk te zijn hebben we gesproken met het bedrijf dat onze reizen regelt. We kijken of we volgende keer met een zandjacht kunnen gaan", klonk het ironisch.

Een zandjacht, ook wel blo-kart genoemd, is een soort eenpersoonszeilbootje op wielen waarmee over het strand kan worden gereden.

Boze ministers en burgemeester

De Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, reageerde via Twitter geërgerd op de reactie van Galtier: "Meneer Galtier, we zijn relevantere en verantwoordelijkere antwoorden van u gewend. Zullen we het er eens over hebben?"