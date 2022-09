Familie van doodgereden motoragent op zitting: 'Aanslag op de politie'

De familie van de door een vrachtwagenchauffeur doodgereden politieagent Arno de Korte zegt dat hij is vermoord en spreekt van een aanslag op de politie. Familieleden en een collega maakten op de tweede dag van de rechtszitting tegen de verdachte gebruik van hun spreekrecht.

Vorig jaar juli reed vrachtwagenchauffeur Willem M. de 47-jarige motoragent dood in Rotterdam nadat hij een stopteken had genegeerd. De agent werd honderden meters werd meegesleurd.

Een collega vertelde in de rechtbank over het moment dat ze zijn motor en vervolgens haar collega vond. "Ik zag Arno toegetakeld en doodstil liggen. Een gruwelijk beeld dat voor altijd op mijn netvlies zal staan", zei de collega. "Wat jij Arno hebt aangedaan, zo over hem heen rijden en hem zo achterlaten, niet naar hem omkijken, je container lossen en dan naar huis rijden, getuigt van nul menselijkheid."

De moeder van De Korte zei dat er "een aanslag gepleegd" is op de politie. "Mijn zoon heeft dit niet overleefd. Hij is vermoord. Ik mis Arno zo." Ook de schoonzus sprak van een aanslag. De verdachte heeft volgens haar "een bewuste keus gemaakt die de familie geestelijk kapot heeft gemaakt". De schoonzus zei dat M. of zijn familie nooit excuses heeft aangeboden.

Verdachte aan het woord

De behandeling van de zaak begon gisteren in de rechtbank. De chauffeur zei toen dat hij zich de aanrijding niet goed kan herinneren. Wel spreekt hij van een ongeluk. Hij zou een aanrijding hebben willen vermijden, maar remmen had volgens M. geen zin. "Als ik had geremd, had ik het achteropkomend verkeer gehinderd. Die man pikte mijn remweg in naar mijn gevoel", aldus de verdachte. Op beelden was te zien dat hij kort na de aanrijding stopte om de schade aan de vrachtwagen op te nemen.

Volgens getuigen gaf de chauffeur gas en reed hij de motoragent aan. Het OM zegt dat er genoeg tijd was om te remmen, en stelt dat de chauffeur de agent met opzet heeft geraakt.

Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Voor observatie verbleef M. wekenlang in het Pieter Baan Centrum. Hij zou een tbs-behandeling nodig hebben om te voorkomen dat hij in herhaling valt.

Woede tegen politie

Volgens het OM handelde M. uit rancune of woede tegen de politie. In 2015 reed hij in Rotterdam ook een motoragent aan, die als gevolg daarvan een arm mist. Volgens de agent deed de vrachtwagenchauffeur dat met opzet, maar destijds kon dit volgens de rechter niet bewezen worden. De manj kreeg een taakstraf, voorwaardelijke celstraf en een rij-ontzegging wegens onvoorzichtig rijgedrag.

In 2020 reed hij in Rockanje een bejaarde vrouw dood. Politieonderzoek wees toen uit dat hij dat niet had kunnen voorkomen. Beide keren was wel zijn truck te zwaar beladen.