Utrecht identificeert discriminerende fans: 'Maat is vol, zijn dit gedrag zat'

Utrecht liet het er niet bij zitten en schoot in actie. "Voor drie andere personen gaat bekeken worden wat hun straftraject gaat worden, voor het plegen van diverse strafbare feiten in het stadion. Tot slot heeft de persoon die na afloop van de wedstrijd tegen Ajax (onrechtmatig) het veld betrad een stadionverbod opgelegd gekregen."

Algemeen directeur Thijs van Es wil niks meer met deze supporters te maken hebben: "Deze personen willen we bannen uit het stadion, omdat deze incidenten ontoelaatbaar zijn."

Naast de discriminerende koren werd er vanuit het publiek ook een vuurwerkbom in de buurt van Ajax-doelman Remko Pasveer gegooid. De club meldt dat ook de vuurwerkgooier wordt gestraft en nu is opgepakt voor vervolg door het Openbaar Ministerie.

Schaamt

Schaamte is het overheersend gevoel meldt Van Es: "Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar íedereen zich welkom zou moeten voelen. Dat is het niet geval geweest."

Hij biedt zijn excuses aan vanuit de club voor iedereen die zich niet welkom of veilig heeft gevoeld, waaronder ook de spelers. "De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden, we zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken."