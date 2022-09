Van der Wal: vertrek Staghouwer betekent geen vertraging stikstofreductie

Minister Van der Wal (stikstof) gaat ervan uit dat het vertrek van haar collega Staghouwer (landbouw) geen vertraging oplevert voor de uitvoering van haar taak: het halen van de stikstof- en klimaatdoelen. "Ik ga gewoon door. Dat moet ook, want we hebben geen tijd te verliezen", zegt ze.

Van der Wal vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een stuk ligt waarin boeren perspectief wordt geboden. "Het moet heel snel duidelijk worden hoe de toekomst van de agrarische sector eruit ziet en wat dat betekent voor onze boeren."

Ze heeft vanmiddag overleg met plaatsvervangend minister Schouten over de 'timing'. Er zal dan bekeken worden of het stuk inderdaad na Prinsjesdag verschijnt, zoals Staghouwer wilde. Duidelijk is al dat het rapport van stikstofbemiddelaar Remkes over de gesprekken met onder anderen boeren en het kabinet voor "de tweede helft van september " is gepland.

Intussen, zegt Van der Wal , "gaan we gewoon door met de provincies en de boeren".

Schouten: goed prioriteren

Minister Schouten voor Armoedebeleid heeft met Landbouw erbij, nu twee belangrijke dossiers, beaamt ze. 'Ik zal heel goed moeten prioriteren."

Ze zegt dat de ChristenUnie vandaag al begint met het zoeken naar een definitieve opvolger voor Staghouwer en vindt het belangrijk dat daar de tijd voor wordt genomen. Over de vraag of zij zelf helemaal terugkeert naar Landbouw wil ze niet speculeren. "Ik wil het liefst dat deze situatie zo snel mogelijk voorbij is en dat ik me dan weer kan focussen op mijn eigen taak, waar ik voor ben aangesteld, en waar ik vol energie voor ga."

Het kabinet trok bij zijn aantreden 25 miljard euro uit om het stikstofprobleem aan te pakken. Met dat geld moet de natuur worden hersteld en kunnen boeren worden uitgekocht. Het geld is ook bedoeld om boeren die wel door willen te helpen met een transitie naar duurzame landbouw. Vooral dat laatste was de opdracht van Staghouwer (ChristenUnie). Hij noemde zichzelf gisteravond "niet de juiste persoon" om deze taak uit te voeren.