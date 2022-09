De oudste eik van Nederland staat mogelijk in het Brabantse Den Hout

De Brabantse eik verslaat de twee bomen die nu bovenaan de lijst staan: de 500 jaar oude Kroezeboom in Fleringen, en de 600-jarige Eik van Doornenburg.

Trouw sprak Hellevoort over zijn boek dat volgende week uitkomt: De wortels van ons land, cultuurgeschiedenis van 21 beroemde bomen. "Het is een gehavende boom die er weinig spectaculair uitziet, maar het blijkt een oeroude veteraan", zegt Hellevoort tegen de krant.

Op een kruising in de gemeente Oosterhout staat mogelijk de oudste eik van Nederland. Joris Hellevoort, boswachter bij het Utrechts Landschap, deed onderzoek naar 21 beroemde bomen die in Nederland staan. Daaruit blijkt dat de zogenoemde Heilige Eik in het Brabantse Den Hout geen 300 jaar oud is, maar waarschijnlijk tussen de 600 en 800 jaar.

'Gek op bomen'

De boswachter werkte een kleine vier jaar aan het boek, zegt hij tegen de NOS. "Ik was twee tot drie maanden per boom bezig en schreef over één boom tegelijk. Een paar maanden lang was ik als het ware die boom."

Een van de aanleidingen voor dit boek is de klimaatverandering. "Ik werd er bang van en ik wilde wat leuks doen", zegt Hellevoort. "Ik ben al jarenlang gek op bomen. Er worden vuistdikke biografieën geschreven over mensen, maar niet over deze langstlevende wezens."

En dat is volgens hem geheel onterecht. "Je hoeft niet naar het buitenland te vliegen om mooie bomen te zien met mooie verhalen. Het kan gewoon op de fiets of met de trein." Hij hoopt dat mensen door deze 21 verhalen meer respect krijgen voor bomen. "We moeten ze koesteren."

Topografische kaarten

Ook naar de geschiedenis van de eik in Den Hout deed de boswachter dus maandenlang grondig onderzoek. "Er is waarschijnlijk geen boom in Nederland waarvan de adelbrieven zo ver teruggaan", zegt hij tegen Trouw. "Het plantjaar zal rond 1250 moeten liggen."

Verder ontdekte hij dat de eik voor het eerst werd vermeld op een koopakte uit 1353. Ook staat de boom op allerlei oude topografische kaarten.

Wat Hellevoort betreft, lijkt het door een prent van Paul Tétar van Elven uit 1877 in een Delfts museum "onomstotelijk bewezen dat de Heilige Eik zich al tweehonderd jaar in een vervallen of veterane staat bevindt".