Cruciaal duel Oranje met IJsland: 'Moeten naar WK, desnoods op laatste moment'

Cruciaal. Allesbeslissend. Doorslaggevend. Het zal niemand ontgaan zijn dat het WK-kwalificatieduel van de Nederlandse vrouwen tegen IJsland vanavond in Stadion Galgenwaard er een is om goed voor te gaan zitten. In groep C van de kwalificatie voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland staat koploper IJsland een punt boven de Oranjevrouwen. Bij winst kwalificeert de ploeg van de nieuwe bondscoach Andries Jonker zich direct voor het WK, maar bij een gelijkspel of verlies wacht een ingewikkelde play-offconstructie. "Het allerbelangrijkste is dat we dat WK halen, desnoods op het laatste moment. Iedereen wil van IJsland winnen, dat gevoel geven die meiden vanaf minuut één. Daar hoef ik niks voor te doen. Hoe we het gaan doen, daar moet ik wel iets in toevoegen", zegt Jonker over het duel. Beerensteyn haakt ziek af Lineth Beerensteyn kan tegen IJsland niet meedoen. De aanvalster is ziek en heeft het trainingskamp verlaten, meldt de KNVB. "Ze heeft geen Covid, maar is helaas niet in staat om in actie te komen", luidt de mededeling.

Oranje live bij de NOS Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en IJsland is vanaf 20.30 uur live te volgen via deze livestream op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 3. Niet in staat om te kijken? Luister dan naar NOS Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

De vorige ontmoeting tussen IJsland en Nederland eindigde in een 2-0 overwinning voor Nederland. In IJsland had Oranje het niet altijd even makkelijk met de fysieke IJslandse vrouwen. Ook vanavond is het team van bondscoach Thorsteinn Halldorsson alles behalve van plan om achterover te gaan leunen, ook al heeft IJsland aan een gelijkspel tegen Nederland genoeg. "Ze staan hoger op de ranglijst. Het is een geweldig team, met goede spelers", zegt aanvoerder Sara Björk Gunnarsdóttir over Oranje. "Maken we kans?", vraagt ze zichzelf hardop af. "Jazeker. Het gaat echt een wedstrijd worden. We gaan er alles aan doen om van ze te winnen." Langste eind "We gaan niet op een gelijkspel spelen", benadrukt Halldorsson nog maar eens. "Wij willen winnen en spelen het spel zoals we dat altijd doen: we gaan erin om te winnen en dan zien we wie er aan het langste eind trekt."

Jackie Groenen vertelt over de eerste week van samenwerking met bondscoach Andries Jonker. - NOS

Oranje geldt als favoriet voor de overwinning vanavond, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Jonker: "IJsland is stug, werkt hard en heeft een paar goede speelsters. Toch zit er wel een kwaliteitsverschil met ons. We zijn favoriet en daar lopen we niet voor weg. Maar iedereen weet: we moeten het nog wel gaan doen." De opdracht is duidelijk: alleen een zege telt. Daar zijn de Oranjevrouwen zich bewust van. "We kijken nu naar deze wedstrijd en denken nu niet aan een eventuele route via de play-offs. Winnen betekent doorgaan. Als topsporter kijk je niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd", zegt Groenen. Hoe Oranje dat voor elkaar krijgt volgens de middenvelder? "Wij zullen voetballend het verschil moeten maken. IJsland is een heel sterk fysiek team, het zijn harde werkers en een eenheid. Maar wij moeten winnen."