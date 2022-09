Onzekerheid over Russisch referendum Cherson door Oekraïens offensief

De bezettingsautoriteiten in de stad Cherson in Oekraïne zijn gestopt met de voorbereidingen van een referendum over aansluiting bij Rusland. Reden is het Oekraïense offensief in de regio.

Kyrylo Stremoöesov, een Oekraïense zetbaas van Rusland en plaatsvervangend hoofd van het Russische bestuur in de regio Cherson, zegt dat de voorbereidingen voor het referendum worden "gepauzeerd vanwege de veiligheidssituatie". Tegen het Russische persbureau Tass zei hij verder dat door Oekraïense bombardementen een belangrijke brug in Cherson over de Dnjepr niet meer kan worden gebruikt.

Een paar uur later postte Stremoöesov een video waarin hij zichzelf tegensprak. Hij zei dat er "geen pauzes zijn" en dat "alles volgens plan verloopt". Hij stelde wel dat voor het referendum over aansluiting bij Rusland nog wel een datum moet worden vastgesteld.

'Schijnreferendum'

Oekraïne is bezig met een offensief in de regio Cherson. Het lijkt erop dat wordt geprobeerd met gerichte aanvallen de Russische strijdkrachten in het gebied te verzwakken en af te snijden van bevoorrading. De stad Cherson is een belangrijke schakel tussen de Krim en de havensteden Odessa en Mykolajiv.

De actuele situatie aan het front volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War: