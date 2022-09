ABN Amro en ING geven bijna 200 miljoen extra terug aan klanten

ABN Amro en ING gaan bijna 200 miljoen euro extra uitkeren aan klanten die in het verleden te veel rente hebben betaald. Aanvankelijk dachten de banken aan respectievelijk 340 en 180 miljoen euro genoeg te hebben om klanten te compenseren, maar een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid dwingt de banken meer geld uit te keren.

De compensatie is bedoeld voor klanten die in het verleden een variabele rente betaalde op consumptief krediet. De rente die ze betaalden moest mee stijgen en dalen met de marktrente, maar in de praktijk daalde de rente trager dan had gemoeten. Daardoor hebben klanten te veel rente betaald.

De banken beloofden al die te veel betaalde rente terug te betalen, maar weigerden om ook de rente op de misgelopen rente te vergoeden. Het financieel klachteninstituut Kifid oordeelde vorige maand in een zaak dat de banken dit wel moeten doen.

Bericht van de bank

Rabobank deed dat al in zijn compensatie, ING en ABN Amro volgen nu. Klanten die al akkoord waren gegaan met het eerste voorstel voor compensatie, zonder de rente-op-rente, krijgen bericht van de bank, beloven ze.

ING onderhandelt nog met de Consumentenbond over compensatie van klanten die gebruik maakten van gespreid betalen op de creditcard en producten voor rood staan. ABN Amro moet nog bekendmaken hoe klanten met een Flexibel Hypotheek Krediet precies worden gecompenseerd.