Boris Johnson neemt afscheid als premier: This is it folks

"This it folks", zo begon hij. In zijn toespraak, waarin hij met zijn hand op het spreekgestoelte sloeg om zijn woorden kracht bij te zetten, blikte hij terug op wat hijzelf als zijn grootste verdiensten beschouwt: de Brexit, de covid 19-vaccinatiecampagne en de wapenleveranties aan Oekraïne.

Johnson sprak ook zijn vertrouwen uit in de nieuwe regering van Liz Truss. Hij verwacht dat haar regering het Britse volk door de energiecrisis zal loodsen. "Ik steun Liz Truss en de nieuwe regering op elke stap die ze zetten", zei hij.

Terugkijkend op zijn tijd als premier vergeleek Johnson zichzelf met "een stuwraket die zijn functie heeft vervuld". Hierna wil hij "zachtjes terugkomen in de atmosfeer en neerkomen in een afgelegen, duistere uithoek van de Stille Oceaan".

Johnson was premier sinds juli 2019. Zijn Conservatieve Partij dwong hem begin juli tot aftreden na een reeks schandalen die het vertrouwen in de regering ondermijnde.

Lord Salisbury

Johnson gaat nu naar Balmoral, het Schotse buitenverblijf van koningin Elizabeth, om aan het begin van de middag zijn ontslag in te dienen. Liz Truss wordt daarna door de koningin ontvangen voor de ceremonie waarin ze tot premier wordt benoemd. Johnson en Truss vliegen niet samen, maar reizen apart.

Normaal wordt de nieuwe premier benoemd op Buckingham Palace in Londen, maar dat kan deze keer niet vanwege de broze gezondheid van koningin Elizabeth. Er is daarom voor gekozen dat ze in haar zomerverblijf blijft en niet voor de ceremonie naar Londen komt De laatste keer dat een nieuwe premier op Balmoral werd benoemd was 140 jaar geleden bij de benoeming van Lord Salisbury in 1885.