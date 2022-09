Aanbieders wijkverpleging lijden miljoenenverlies: 'Tarieven ontoereikend'

Organisaties in de wijkverpleging lijden dit jaar miljoenen euro's verlies. Volgens de Volkskrant krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure zzp'ers inhuren.

De krant vroeg een aantal zorgorganisaties naar hun cijfers. De grote Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Aafje verwacht dit jaar een verlies van 5 miljoen euro, op een omzet van 40 miljoen. Laurens, ook uit Rotterdam, komt uit op 4 miljoen euro verlies (op 57 miljoen omzet) en Thebe uit West- en Midden-Brabant verliest mogelijk 2,5 miljoen euro op een omzet van 82 miljoen.

Negen organisaties wilden alleen anoniem gegevens delen. Zij boeken dit jaar een verlies tussen 1,2 en 2,7 miljoen euro.

'Niet meer werkbaar'

Bij veel ouderenzorgorganisaties zit meer dan 10 procent van het personeel ziek thuis, wat betekent dat de zorgaanbieders minder uren kunnen declareren bij zorgverzekeraars en dat ze dure zelfstandigen moeten inhuren om het werk over te nemen. Bij de Rotterdamse organisaties Aafje en Laurens wordt nu 18 procent van het werk door invalkrachten gedaan.

Directeur Peter Ploegsma van Aafje zegt tegen de Volkskrant dat de situatie niet meer werkbaar is. "We zijn echt de grens overgegaan. Ik heb plaatsvervangende schaamte wat voor roofbouw we op onze mensen hebben gepleegd."

Het tarief dat zorgverzekeraars voor de wijkverpleging betalen, is volgens de zorgorganisaties ontoereikend. Ze kunnen er nauwelijks opleidingen en innovatie van betalen. "Deze race naar de bodem is al jaren aan de gang", zegt Arjan Bandel van Laurens. "Maar dit jaar versnelt en verslechtert de vicieuze cirkel."

Samen oplossing zoeken

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland zegt in de krant dat verzekeraars ervoor moeten waken dat de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk blijft. Daarom maken zij afspraken met zorgorganisaties over de hoeveelheid, kwaliteit en prijs van de zorg.

Als een organisatie in de financiële problemen komt, moet die dat melden bij de zorgverzekeraar. "Als het in het belang van hun verzekerden is, zoeken zorgverzekeraars vervolgens samen met zorgaanbieders naar een passende oplossing."

Arjan Bandel zegt dat zorgorganisaties met hun rug tegen de muur staan. "Eigenlijk zouden we moeten zeggen: tot hier en niet verder. Maar als we geen contract sluiten met een zorgverzekeraar, mogen we geen zorg leveren. Dus we moeten in het belang van de cliënt en onze medewerkers akkoord gaan met tarieven waarmee we niet uit kunnen."

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de organisatie die moet bepalen of zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. De NZa zegt tegen de Volkskrant dat het "zorgelijk" is dat zorgaanbieders niet alle benodigde zorg aan hun cliënten kunnen bieden. Zorgverzekeraars blijven er vanuit hun zorgplicht altijd voor verantwoordelijk dat er genoeg zorg beschikbaar blijft, zegt de NZa.