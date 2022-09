Koninginnenrit-winnaar Arensman ziet Vuelta als ontdekkingsreis: 'Zien waar schip strandt'

Terwijl de ene Nederlandse sporter Zandvoort op zijn grondvesten liet schudden, zorgde een andere Nederlandse sporter zondag misschien wel voor de grootste sportieve vaderlandse stunt. In de Sierra Nevada schreef wielrenner Thymen Arensman de koninginnenrit van de Vuelta a España op zijn naam. "Dat het lukt in deze etappe met deze kopgroep, is bijzonder." Arensman wist van tevoren niet dat hij tot deze prestatie in staat was. "Ik wist dat ik het afgelopen jaar samen met het team stappen heb gemaakt, maar je weet nooit hoe je lichaam reageert in de tweede week van de tweede grote ronde dit jaar." De 22-jarige wielrenner deed eerder dit jaar ook mee aan de Giro d'Italia en maakte toen ook al indruk. En dat doet hij dus in de Vuelta weer. Arensman vindt het nog lastig om zijn eigen kwaliteiten te taxeren, maar weet wel dat hij zich niet moet blindstaren op wattages. "Iedereen weet op basis van trainingen hoeveel wattages ze kunnen trappen, maar tijdens etappes loopt het anders."

Thymen Arensman soleert subliem naar de etappezege in de vijftiende etappe van de Vuelta. - NOS

Het is dus een kwestie van niet in paniek raken als je tijdens een wedstrijd niet de cijfers trapt die je kan trappen, vertelt de Deilenaar. "Ik lette eerder meer op cijfers, maar heb geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Gevoel is ook belangrijk." Dit doet Arensman aan de hand van de rating of perceived exertion (RPE). Een kwantitatieve maatstaf die, simpel gezegd, draait om de ervaren inspanning in plaats van de feitelijke inspanning. Tegelijkertijd bewijst Arensman dat gevoel ook niet alles zegt. Na afloop van de rit van gisteren zei de 22-jarige renner dat hij zich niet eens "supergoed" voelde. "Maar kennelijk hadden de anderen het nog moeilijker. Toen ik alleen reed dacht ik alleen maar: trappen!" Zonnesteek Wel heeft Arensman het idee dat hij deze Vuelta minder slijtage dan andere wielrenners overhoudt aan lichamelijke inspanning. Zo liep hij vorige week dinsdag, tijdens de individuele tijdrit, een zonnesteek op. Hier had hij een aantal dagen last van, maar zaterdag ging het volgens hem alweer stukken beter. "Ik heb nog steeds power." En dat terwijl Arensman met zijn 1 meter 92 niet per se het typische lichaam van een klimmer heeft. "Blijkbaar heb ik het talent om snel de pedalen rond te trappen." Dit talent heeft hij naar eigen zeggen van zijn wielerfamilie. "Mijn ouders hebben ook gekoerst en hebben elkaar ontmoet bij het wielrennen."

In mei van dit jaar werd bekend dat Arensman vertrekt bij zijn huidige ploeg DSM. Hij wordt in verband gebracht met Ineos, maar laat zelf nog in het midden voor welke ploeg hij volgend jaar rijdt. "Ik heb nog geen aankondiging voorbij zien komen. Ik mag er niks over zeggen."

Ondanks zijn fietsachtergrond houdt Arensman ook van andere sporten. Zo volgt hij de Formule 1 met veel plezier. Dat hij de overwinning van Max Verstappen in Zandvoort niet heeft kunnen volgen, is dus een minuscuul smetje op zondag. De rustdag kwam de wielrenner dan ook goed uit. "Ik ga de race terugkijken. Dat deed ik ook bij de Grand Prix van België een week geleden. Na die race was er ook een rustdag." Deze rustdag zal ook het lichaam van Arensman goed uitkomen. In de derde en laatste week van de Rond van Spanje staan er namelijk nog meer bergetappes op het programma. Of hij dan nog tot nog meer goede prestaties in staat is? "De Vuelta is een ontdekkingsreis. Ik ga kijken waar het schip strandt."