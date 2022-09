Sabalenka na matige start uiteindelijk simpel naar kwartfinales US Open

Aryna Sabalenka heeft in New York de kwartfinales bereikt van de US Open. De Belarussische versloeg de Amerikaanse Danielle Collins in drie sets: 3-6, 6-3, 6-2.

Fanatiek gesteund door het thuispubliek in Arthur Ashe Stadium schoot Collins uit de startblokken en pakte overtuigend de eerste set. Tegen de als zesde geplaatste Sabalenka kon ze tot halverwege de tweede sets goed meekomen. Na een marathon-game waarin Sabalenka op haar service op 4-3 kwam, leek Collins echter verslagen.

Sabalenka stoomde door en pakte de tweede set. Vroeg in de derde set brak ze Collins al, waarna ze de Amerikaanse geen enkele kans meer liet om terug in de wedstrijd te komen.

Pliskova verslaat Azarenka

De 24-jarige Sabalenka, die afgelopen jaar de halve finales bereikte, treft in de kwartfinales Karolina Pliskova uit Tsjechië.

Voormalig nummer één van de wereld Pliskova versloeg in de achtste finales Victoria Azarenka, ook een voormalig nummer één van de wereld, in 7-5, 6-7 (5), 6-2. De verliezend finaliste van 2016 had drie uur nodig om Azarenka de te verslaan.

Azarenka behaalde in 2012, 2013 en 2020 de finale van de US Open.