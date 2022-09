Wekdienst 6/9: Strafeis in zaak doodgereden motoragent • WK-kwalificatie voetbalvrouwen

We beginnen met het weer: flinke zonnige perioden en warm. De maxima liggen tussen 25 graden vlak aan zee en lokaal 30 graden in het binnenland. Later vandaag in het noordoosten een enkele onweersbui en vanavond enkele fikse buien in Zeeland. Na vandaag koelt het af en is er regelmatig een regen- of onweersbui.