Ambassadeur Wit-Rusland wil hervormingen 'maar niet door deze huisvrouw'

Het is al weken onrustig in Wit-Rusland. Al meer dan een maand vullen de straten van hoofdstad Minsk zich bijna dagelijks met soms wel tienduizenden betogers.

Maar de demonstranten en de drie vrouwen die het verzet in zijn thuisland aanvoeren zijn volgens hem niet de oplossing. "Ik ken die mevrouw Tichanovskaja niet, ik heb haar nooit ontmoet en ze zal wel een goeie huisvrouw zijn. Maar mijn land heeft een andere leider nodig, een met ruime ervaring. Want anders voorzie ik een burgeroorlog."

Duizenden oppositieleden en andere betogers zijn de afgelopen weken gearresteerd. Tegen demonstranten is veel geweld gebruikt in een poging de protesten neer te slaan.

Volgens de ambassadeur is het geweld niet goed te praten. "De oproerpolitie die daarvoor verantwoordelijk is, zal ter verantwoording moeten worden geroepen. Maar niet het hele volk van Wit-Rusland mag op dat geweld worden aangesproken. U zult zien dat het geweld nu al veel minder is geworden."

Spagaat tussen Rusland en EU

Yeudachenka legt uit dat zijn land zich in een spagaat bevindt tussen bondgenoot Rusland aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant. "We zijn voor 95 procent economisch afhankelijk van Rusland. Dat laat zich niet veranderen. Het is vrij eenvoudig om voor ons land een nieuwe vlag of een nieuw volkslied te verzinnen maar de relatie met Rusland is het moeilijkste deel van de veranderingen die we zouden willen."