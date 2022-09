Hoogste inflatie ooit: 12 procent in augustus

De inflatie in Nederland is in augustus verder opgelopen naar 12 procent. Dat is het hoogste cijfer ooit in Nederland gemeten. In juli was de inflatie 10,3 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt sinds 1963 maandelijks het inflatiecijfer bij. Het vorige record stamt uit januari 1975 toen de inflatie 11,1 procent was.

De belangrijkste prijsopjager was weer energie, maar ook boodschappen en woonlasten wakkerden de kosten voor levensonderhoud aan.

Vooral gas is flink duurder geworden, zegt economieredacteur Nik Wouters in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat zorgt ervoor dat elektriciteitsprijzen ook oplopen."

Nieuw energiecontract

In het inflatiecijfer gaat het Centraal Bureau voor de Statistiek ervan uit dat consumenten in augustus een nieuw energiecontract hebben afgesloten. Dat is lang niet voor iedereen het geval, dus voor veel mensen zal in de praktijk de inflatie lager zijn.