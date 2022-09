Koningin Máxima aangekomen in San Francisco, koning thuisgebleven

Koningin Máxima is begonnen aan een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Ze kwam aan op de luchthaven van San Francisco, zonder koning Willem-Alexander. Die zou ook meegaan, maar hij herstelt nog van een longontsteking.

Op advies van artsen blies de koning de reis af. "Werkzaamheden in Nederland kunnen, zij het op beperkter schaal, wel doorgang vinden", liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Máxima werd in San Francisco ontvangen door onder anderen een hoge vertegenwoordiger van de staat Californië en de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten André Haspels. Het bezoek staat in het teken van economische betrekkingen.

Lhbti-rechten

De koningin heeft in San Francisco een gesprek met burgemeester London Breed. Ook brengt ze met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor lhbti'ers een bezoek aan de buurt The Castro.

Máxima reist niet alleen. Ook een aantal ministers is meegereisd, onder wie minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook twee Arubaanse ministers zijn mee: minister Wever van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkelingen en minister Oduber van Volksgezondheid en Toerisme.

Het werkbezoek van de koningin duurt van 6 tot en met 9 september. Ze reist ook nog door naar Austin en Houston in Texas.