Veel schade, evacuaties in Zuid-Korea vanwege orkaan

In Zuid-Korea hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten vanwege orkaan Hinnamnor. Die kwam aan land in het zuiden, waar veel bomen sneuvelden en wegen werden verwoest. Ook een aantal huizen was niet bestand tegen de orkaan, en enkele tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom.

Een man van 25 die werd meegesleurd door een riviertje in Ulsan wordt vermist. Voor zover bekend zijn er niet meer slachtoffers.

Er is ook brand uitgebroken bij een staalfabriek in de stad Pohang, maar onduidelijk is of die verband houdt met de orkaan.

Scholen dicht

De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen, modderstromen en vloedgolven. Hinnamnor is naar verwachting de zwaarste storm in jaren die het land aandoet.

Vorige week werden de hoofdstad Seoul en omliggende regio's getroffen door zware regenval. Dat leidde tot overstromingen die het leven kostten aan veertien mensen.

In het land zijn honderden scholen uit voorzorg gesloten. Ook veel vluchten en veerdiensten zijn geschrapt.