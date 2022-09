Tientallen doden bij aanslag op konvooi in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn zeker 35 burgers om het leven gekomen toen een voertuig in een konvooi op een explosief reed. Het ging om een bevoorradingskonvooi dat onderweg was naar de hoofdstad Ouagadougou, heeft de regering bekendgemaakt.

Het incident gebeurde in het noorden van het West-Afrikaanse land, tussen de steden Djibo en Bourzanga. In deze regio zijn islamitische militanten actief. Sinds 2015 plegen ze geregeld aanslagen op burgerdoelen, de politie en het leger.

In de Sahel, waarbinnen ook deze regio valt, hebben de afgelopen tien jaar groeperingen gelinkt aan al-Qaida en IS aan terrein gewonnen. Het leidt tot instabiliteit, veel slachtoffers en vele vluchtelingen.

Ook in Burkina Faso werden afgelopen jaren aanslagen gepleegd door islamitische extremisten. Onvrede hierover mondde begin dit jaar uit in een militaire coup. De junta beloofde meer stabiliteit en kreeg steun van de bevolking, maar de veiligheidssituatie is sindsdien niet verbeterd.