Nadal onderuit op US Open: 'Heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd dan tennis'

De Amerikaan is in vier sets te sterk voor de Spanjaard, de viervoudig winnaar van het toernooi. - NOS

"Ik ga nu naar huis, want ik heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd dan tennis. Ik wil het jaar afsluiten met iets heel moois en dat is mijn eerste kind", zei Nadal.

Ook tegen de 36-jarige Nadal schoot het spel van Tiafoe soms alle kanten op, maar zodra hij in de problemen kwam, toverde de Amerikaan een weergaloze service of winner tevoorschijn.

Voor Nadal was het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure.

Hij liet in het midden of hij dit jaar nog op de tennisbaan terugkeert. "Dat hangt er ook van af hoe het gaat in mijn persoonlijke leven. Dat gaat nu even boven mijn bestaan als prof. Ik heb wel wat te repareren en weet dus nog niet wanneer ik terugkeer. Ik moet er ook mentaal klaar voor zijn", aldus Nadal.

Schitterende punten

Nadal vond in het Arthur Ashe Stadium onvoldoende antwoord op de harde slagen van Tiafoe. De Mallorcaan maakte meer onnodige fouten dan normaal, maar nam in de vierde set nog een 3-1 voorsprong.

Tiafoe knokte zich terug en brak Nadal veelzeggend drie keer op rij. In de slotgame kwam de pupil van oud-prof Wayne Ferreira opnieuw met een aantal schitterende punten op de proppen, waarmee Nadal zich snel gewonnen moest geven.