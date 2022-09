Nadal niet bestand tegen Tiafoe-tornado en ligt uit de US Open

Frances Tiafoe heeft in de achtste finales op de US Open voor een flinke verrassing gezorgd door Rafael Nadal uit te schakelen.

De laatst overgebleven Amerikaan in het mannenenkelspel in New York versloeg de viervoudig kampioen met zijn kenmerkende krachtennis: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.

De 24-jarige Tiafoe geldt al jarenlang als een gevaarlijke speler die het met zijn kiezelharde slagen iedereen lastig kan maken. De nummer 26 van de wereld mist echter een constante factor, waardoor zijn grote doorbraak vooralsnog is uitgebleven.