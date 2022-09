Verdachte reeks mesaanvallen Canada dood gevonden, broer nog voortvluchtig

In Canada is het lichaam gevonden van een van de twee verdachten van een reeks steekpartijen, waarbij tien dodelijke slachtoffers vielen. Het lichaam van de verdachte vertoonde verwondingen die volgens de politie niet door hemzelf zijn veroorzaakt. Naar de tweede verdachte wordt nog altijd gezocht.

De politie heeft ook bekendgemaakt dat de twee verdachten broers zijn. De aanvallen met steekwapens waren in de Canadese provincie Saskatchewan. Er zouden op dertien verschillende plekken slachtoffers zijn gemaakt. Behalve de tien doden raakten ook achttien mensen gewond.

De autoriteiten hielden afgelopen dag een klopjacht op de verdachten van 31 en 30 jaar. De oudste is nu dood gevonden. De 30-jarige zou voor het laatst gezien zijn in Regina, de hoofdstad van Saskatchewan. Ook hij zou verwondingen hebben opgelopen volgens de politie.

Strafblad

De nog voortvluchtige man heeft volgens de politie een lang strafblad en werd volgens de Canadese nieuwszender CBC sinds mei gezocht. Hij was veroordeeld tot een celstraf van bijna vijf jaar voor onder meer mishandeling, diefstal en bedreigingen. Hij werd voorwaardelijk vrijgelaten, maar kwam niet opdagen bij zijn reclasseringsambtenaar en verdween.

De steekincidenten vonden plaats in James Smith Cree Nation, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada, en in Weldon. Het lichaam van de verdachte is gevonden in James Smith Cree Nation. Over een motief is nog niets bekend.

Deze reeks aanvallen is een van de dodelijkste bloedbaden in Canada van de afgelopen jaren. In 2019 reed een man in op voetgangers, waarbij tien mensen omkwamen. In 2020 maakte een man verkleed als agent 22 dodelijke slachtoffers, door brandstichting en vuurwapengeweld.