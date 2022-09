Onafhankelijke jurist gaat in beslag genomen documenten van Trump beoordelen

Een onafhankelijke jurist wordt aangesteld om de in beslag genomen documenten uit het huis van Donald Trump te beoordelen. De rechtbank heeft het verzoek van de Amerikaanse oud-president daarvoor goedgekeurd. Zo'n special master moet beoordelen of de documenten geheim moeten blijven.

De FBI doorzocht de villa van Trump in Florida omdat hij mogelijk de Amerikaanse spionagewet heeft overtreden door geheime stukken uit het Witte Huis mee te nemen en thuis te bewaren. Bij de huiszoeking werden ruim dertig dozen en containers in beslag genomen, met daarin onder meer geheime documenten en lege mappen waarop stond dat de inhoud ervan (top)geheim was.

De Amerikaanse inlichtingendiensten mogen gewoon verder gaan met het onderzoek naar Trumps omgang met geheime documenten, maar de in beslag genomen documenten kunnen tijdelijk niet worden onderzocht. Daarmee wordt het onderzoek vertraagd.

Overigens werd de rechter die Trumps verzoek heeft goedgekeurd in 2020 door Trump zelf aangesteld als rechter in Florida.