Mollema wacht operatie aan gecompliceerde polsbreuk: 'Knullige valpartij'

Mollema stond dertiende in het algemeen klassement en had zicht op een plek in de toptien. "Het verlies is heel groot, dat hoef ik verder niet uit te leggen", aldus De Jongh. "Hij reed goed deze Tour. Hij was samen met Richie (Porte, red.) een van onze kopmannen en die twee vormden een goed team in de bergen. Het is zonde."

Steven de Jongh, ploegleider van Mollema bij Trek, wist niet precies wat er gebeurde bij de valpartij. "Ik begreep dat het een heel knullige valpartij was. Ik zal niet zeggen wat Bauke na de val zei. Hij was er niet erg blij mee."

Mads Pedersen, ploeggenoot van Mollema, was als eerste bij de Nederlander na de valpartij. "Bauke was aan het bloeden uit zijn mond en hij vroeg me of zijn tanden er nog in zaten. Dat was zo. Dus ik denk dat het een snee in zijn lip was."

De Deen kreeg de opdracht te wachten op zijn ploeggenoot, maar toen hij de bevestiging kreeg dat Mollema niet meer verder kon, mocht hij verder rijden. "Het is jammer voor hemzelf en voor het team. Hij was goed in vorm en op weg om iets moois te presteren."