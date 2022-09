Swiatek ondanks setverlies voor het eerst US Open-kwartfinaliste

In de eerste twee sets viel er amper een lijn te ontdekken in het spel van Swiatek. De 23-jarige Duitse (WTA-108), die op Wimbledon tot de kwartfinales reikte, was met haar harde slagen met name in de eerste set een plaaggeest.

De tweede set telde zeven breaks. Met enig fortuin won Swiatek die set, maar daarna had ze haar oude vorm hervonden.

Pegula ook debutant in kwartfinales

Ook Jessica Pegula bereikte in New York voor het eerst de kwartfinales in New York. De Amerikaanse won verrassend eenvoudig met 6-3, 6-2 van de Tsjechische Petra Kvitová.

Dit jaar bereikte Pegula ook op Roland Garros en in Melbourne de kwartfinales.