Lammers redt punt voor Empoli, Schuurs houdt nul, Atalanta weer koploper

Atalanta is weer de nummer één in Italië. Op bezoek bij Monza won Atalanta, waar Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer negentig minuten speelden, met 2-0. De club uit Bergamo gaat alleen aan de leiding in Italië: Napoli en AC Milan staan op twee punten achterstand.

Intussen redde Sam Lammers in Salerno een punt voor zijn ploeg Empoli. Bij Salernitana schoot de oud-spits van PSV en Heerenveen tien minuten voor tijd de 2-2 binnen.

Belangrijk, want het leverde de nummer vijftien in Italië pas het vierde punt in vijf wedstrijden op. Balen voor Tonny Vilhena, die negentig minuten speelde bij Salernitana, want zijn assist op de 2-1 van Boulaye Dia werd iets minder waardevol.