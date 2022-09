Oud-journalist Ivan Safronov krijgt in Rusland 22 jaar voor landverraad

Een voormalig journalist is in Rusland tot een gevangenisstraf van 22 jaar veroordeeld wegens landverraad. Hij zou geheime informatie over de verkoop van wapens in het Midden-Oosten hebben doorgegeven aan een Tsjechische inlichtingendienst.

Ivan Safronov (32) was tot enkele jaren terug defensiespecialist van onder meer de handelskrant Kommersant. Hij ontkent dat hij staatsgeheimen heeft doorgegeven. Zijn advocaten vermoeden dat hij wordt gestraft omdat hij in 2019 het nieuws boven tafel kreeg dat Rusland militaire vliegtuigen aan Egypte wilde verkopen.

Safronov werd in 2020 gearresteerd. Op dat moment werkte hij als adviseur van het nationale ruimtevaartinstituut Roskosmos. Hij weigert schuld te bekennen, ook al had hem dat een halvering van de straf opgeleverd. Hij zegt dat hij de informatie over de wapenorder uit openbare bronnen had verkregen. Hij gaat tegen de uitspraak in beroep.

Tekenend voor huidige Rusland

Een van zijn advocaten richtte zich na de uitspraak tot de aanwezige journalisten. "Safronov kreeg 22 jaar voor zijn journalistieke werk. Ik wil dat ieder van jullie zich afvraagt wat het waard is om dit beroep te blijven uitoefenen. Als iemand 22 jaar krijgt voor het doen van zijn werk."

Mensenrechtenadvocaat Pavel Tsjikov spreekt van een "barbaarse, demonstratief wrede straf, tekenend voor het huidige Rusland". Hij kent geen vergelijkbare zaken waarbij iemand zo'n lange straf kreeg, laat staan voor een journalist. Voorafgaand aan de zitting van vandaag hadden meerdere onafhankelijke Russische media in een verklaring om Safronovs vrijlating gevraagd.