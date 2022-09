Ongewenst gedrag bij F1 in Zandvoort, 'nog nooit zo vernederd gevoeld'

Een van de vrouwen die afgelopen weekend in Zandvoort werden lastiggevallen, is de 21-jarige Naomi, die uit privacyoverwegingen niet met haar achternaam genoemd wil worden. Zij bezocht de race samen met haar vader. "Ik had er twee jaar lang naar uitgekeken", zegt ze. "Maar na de ervaringen van afgelopen weekend denk ik niet dat ik nog een keer naar de Formule 1 wil gaan."

Het is niet de eerste keer dat bezoekers van grands prix te maken krijgen met ongewenst gedrag. Afgelopen juli waren er ook al meldingen van onder meer seksisme en racisme door met name Nederlandse racefans bij de Formule 1-race in Oostenrijk .

Naomi zegt dat dit gebeurde op de momenten dat ze zonder haar vader was, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan of eten en drinken te halen. "Ze kozen echt de momenten uit dat ik alleen was", zegt ze. "Ik heb mij op een evenement nog nooit zo vies, vernederd en minderwaardig gevoeld. En onveilig. Na de race zijn we daarom ook zo snel mogelijk naar huis gegaan."

'Als vrouw alleen lijkt het me verschrikkelijk'

Ook de 43-jarige Sara (echte naam bekend bij de redactie) kreeg te maken met ongewenst gedrag op de momenten dat ze alleen was. "Als ik naar het toilet wilde, werd ik er niet langs gelaten, of riepen mannen me na: 'Hee lekker ding, waar ga je naartoe?' Ik voelde me daardoor niet veilig."

Op de tribune werd Sara gefilmd. "Mijn man was even weg. Er werd een nummer opgezet dat ik erg leuk vond, dus ik ging mee dansen. Maar toen pakte een onbekende man mijn hand. Toen ik opkeek, zag ik dat zijn vriendengroep ons filmde. Dat was erg onprettig. Toen mijn man weer terug was, zijn we meteen weggegaan."

Sara benadrukt dat ze van autosport houdt, en dat ze het evenement verder goed georganiseerd vond. "Ik wil zeker nog wel een keer gaan. Maar er moet een man bij je zijn. Als vrouw alleen lijkt het me verschrikkelijk."

Opvangplek

Sara en Naomi zeggen dat ze het fijn hadden gevonden als er opvangplekken voor slachtoffers waren geweest. Sara: "Zodat je weet: als er wat is, dan kun je daar naartoe."

Naomi had wel een steward gevonden bij wie ze haar verhaal kon doen. "Zij heeft me lief opgevangen, maar kon verder niets voor me doen." Vandaag heeft ze melding gemaakt van haar ervaringen via een mail naar de organisatie. Daar heeft ze nog geen reactie op gehad.

Noodnummer

Bij de politie zijn geen aangiftes bekend van seksueel grensoverschrijdend gedrag langs het circuit van Zandvoort. De Dutch Grand Prix laat weten op de hoogte te zijn van één melding van ongewenst gedrag, en vier meldingen van andere klachten.

In een schriftelijke reactie staat dat de organisatie ongewenst en intimiderend gedrag niet tolereert. "Elk incident is er een te veel. We doen er alles aan om al onze bezoekers een veilig en plezierig verblijf te laten beleven." Zo zette de organisatie stewards, beveiligers en camerabeelden in. Ook was er een noodnummer waar bezoekers een bericht naar konden sturen.

Dat er zo'n noodnummer was, moedigt Tillemans aan. "Vrouwen zijn dit gedrag zat. Ik vind het heel erg dat dit gebeurt bij iets waar ik heel veel van houd."