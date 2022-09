Heracles afgestraft door Jong Ajax, verliest aansluiting met koplopers

Verliezen op bezoek bij Ajax is geen schande. Heracles Almelo deed het vorig seizoen nog in de Johan Cruijff Arena, het ging er vrij kansloos af tegen de ploeg van Erik ten Hag. Maandagavond was degradant Heracles opnieuw kansloos in Amsterdam. Enige, pijnlijke verschil: het was tegen Jong Ajax (4-0), met uitzicht op het stadion waar het vorig seizoen nog speelde.

Na puntenverlies vorige week thuis tegen MVV (2-2) is de afstraffing op De Toekomst een nieuwe tik, de eerste nederlaag in de eerste divisie. Titelkandidaat Heracles zakt naar plek vijf, ziet Jong AZ (dat met 3-1 won van FC Dordrecht) passeren en verliest aansluiting met koploper PEC Zwolle en nummer twee FC Eindhoven.

"Voetballen, voetballen!" zongen de meegereisde fans uit Almelo na de 3-0 van Donny Warmerdam. Maar dat zat er eigenlijk vanaf de eerste minuut al niet in voor Heracles. Ajax domineerde voor rust en was gevaarlijk met Francisco Conceição, maar kwam pas vlak voor rust op voorsprong door een klutsgoal van Lorenzo Lucca.