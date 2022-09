Aantal Oekraïense vluchtelingen blijft toenemen, 'plan voor lange termijn nodig'

Het kabinet moet nadenken hoe ons land ook op de lange termijn Oekraïense vluchtelingen opvangt. Dat zegt de Adviesraad Migratie in een analyse. Op dit moment staan meer dan 76.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. En er komen er nog altijd meer bij dan er weer vertrekken. Elke maand neemt het aantal met 2000 tot 3000 toe. Dat vereist een andere aanpak, zegt de Adviesraad, want een einde van de oorlog is niet in zicht. "De oorlog gaat langer duren dan we gedacht hadden. Weten uit het verleden dat de kans dan groter is dat velen zullen blijven", zegt voorzitter Monique Kremer. "Het is verstandig om te zorgen dat er voldoende capaciteit is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst."

Quote We kunnen ze niet veel langer huisvesten in sporthallen. Monique Kremer, voorzitter Adviesraad Migratie

Anders dan andere vluchtelingen hoeven Oekraïners in Nederland voorlopig geen asiel aan te vragen. Zo'n driekwart van hen verblijft in gemeentelijke opvanglocaties, de rest bij particulieren. Kremer: "Mensen zitten nog in tijdelijke opvang en weten niet waar ze aan toe zijn, weten niet of ze mogen blijven en inburgeren. Het is nu echt tijd voor een langetermijnvisie op de Oekraïense ontheemden. We kunnen ze niet veel langer huisvesten in sporthallen."

Vluchtelingen op een cruiseschip bij Rotterdam. Het schip biedt tijdelijk onderdak aan 1200 Oekraïners - ANP