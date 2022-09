Alternatieve borstenfoto toont hoe Linda-cover eruit kon zien

Om te laten zien dat een tijdschriftomslag met topless vrouwen ook divers kan zijn, hebben de feministische platforms Damn, Honey en FMNST en fotograaf Mona van den Berg een alternatief gemaakt van de veelbesproken borstencover van tijdschrift Linda. De september-editie van de Linda stond in het teken van borsten, onder meer met een cover vol bekende vrouwen die topless poseren. De bedoeling was om zo de vrouwenborst te normaliseren, zei hoofdredacteur Karin Swerink. Maar critici vonden dat de selectie vrouwen niet representatief en inclusief genoeg was. Op de alternatieve cover die vandaag op sociale media is gedeeld, staan onder meer een trans vrouw, een vrouw in een rolstoel en een non-binair persoon, begeleid door teksten als "FMNST", "Diversitiet, wij vieren iedereen" en "This is Us". Een van de initiatiefnemers is podcastmaker Nydia van Voorthuizen. Ook zij vond de bewuste Linda-cover niet divers genoeg. "We zijn helemaal voor het laten zien van borsten en verschillende lijven, maar de cover van Linda viel toch tegen. De vrouwen leken erg veel op elkaar en waren allemaal erg slank."

Quote Linda wil graag bekende mensen op de cover. En die voldoen doorgaans weer aan het traditionele schoonheidsideaal. Initiatiefnemer Nydia van Voorthuizen

Linda-hoofdredacteur Swerink reageerde eerder op de kritiek, waarin ze liet doorschemeren dat veel mensen niet wilden meewerken. "Als ik naar de cover kijk, snap ik wat mensen bedoelen, naast alle enthousiaste reacties", reageerde Swerink in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. "We hebben alleen invloed op mensen die 'ja' zeggen, maar niet op mensen die 'nee' zeggen. Daar hebben we respect voor, ik ga niemand aan de haren erbij trekken." Maar dan had dit thema even moeten worden uitgesteld, vindt Van Voorthuizen. "Als een blad voor zo'n onderwerp kiest, dan kan het wat moeite kosten voordat je een goede afspiegeling hebt van de maatschappij. Maar dan moet je toch pas tot publicatie overgaan als die diversiteit er is. Ik weet zeker dat als Linda naar vrouwen in een rolstoel of transvrouwen had gezocht, ze ook gevonden zouden zijn." Plussizemodel en influencer Lotte van Eijk, een van de modellen op de alternatieve cover, deelt de mening van Van Voorthuizen. "Ik geloof er echt helemaal niets van dat het niet gelukt is. Wie heb je dan gevraagd, denk ik dan." Er speelt ook iets anders mee in de keuzes die de Linda-redactie gemaakt heeft, denkt Van Voorthuizen. "Linda wil graag bekende mensen op de cover. En die voldoen doorgaans weer aan het traditionele schoonheidsideaal. Als Linda deze vrouwen op de cover blijft zetten, dan zit je in een eindeloze cirkel." De cover van Linda:

Afbeelding ter illustratie - Linda