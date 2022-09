Duitsland stelt sluiting twee kerncentrales uit tot na de winter

Duitsland stelt de voorgenomen sluiting van twee kerncentrales uit tot april volgend jaar. De minister van Economische Zaken, vicepremier Habeck, wil de centrales achter de hand houden om indien nodig de komende winter elektriciteit te kunnen leveren aan Zuid-Duitsland.

Aanleiding voor het besluit is de uitkomst van een stresstest van het elektriciteitsnetwerk. Daaruit kwam naar voren dat kortdurende stroomuitval de komende winter zeer onwaarschijnlijk is, maar niet volledig kan worden uitgesloten.

De drie overgebleven kerncentrales zouden eind dit jaar dichtgaan. Omdat de gasleveranties uit Rusland uiterst onzeker zijn geworden, wordt al maanden gediscussieerd over de vraag of ze open moeten blijven, om verzekerd te zijn van voldoende elektriciteit. Zowel de oppositie als de regeringspartij FDP is daarvoor.

Die Grüne

Met name voor regeringspartner Die Grüne, waar Habeck lid van is, is het een moeilijke kwestie. De partij is ontstaan uit de anti-kernenergie-beweging, en nog altijd is het verzet diep in de partij verankerd.

Maar ook daar wordt inmiddels pragmatisch gedacht. Vooraanstaand partijlid Bernd Schreyer zei afgelopen maand al: "Als uit de stresstest blijkt dat kernenergie nodig is om de komende winter door te komen, dan denk ik: wat maakt het ook uit, die paar maanden."