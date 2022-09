Vrachtwagenchauffeur die politieagent doodreed: hij pikte mijn remweg in

De man die vorig jaar in Rotterdam politieagent Arno de Korte doodreed, zegt dat hij zich de aanrijding niet goed kan herinneren. De motoragent wilde de verdachte en zijn vrachtwagen tot stoppen dwingen door voor hem te gaan rijden en een stopteken te geven. Verdachte Willem M. stopte niet en reed de agent aan, die honderden meters werd meegesleurd.

M. zei in de rechtbank in Rotterdam dat hij nog weet dat het een ongeluk was. Hij zou de agent pas hebben gezien toen die vlak voor de vrachtwagen kwam rijden. Hij zou een aanrijding hebben willen vermijden, maar een fatale gok hebben gemaakt. "Als ik volop in de remmen was gegaan, had ik hem ook geraakt. Het stoplicht voor rechtdoor was groen, dus heb ik daarvoor gekozen in de hoop dat het goed zou gaan. Als ik had geremd, had ik het achteropkomend verkeer gehinderd. Die man pikte mijn remweg in naar mijn gevoel", vertelde de chauffeur.

Het Openbaar Ministerie denkt dat M. de motoragent met opzet heeft geraakt. Getuigen hoorden dat hij gas gaf en schakelde, nadat hij een volgteken had gekregen. "Ze zagen dat hij geen enkele poging deed om uit te wijken, de motorrijder frontaal aanreed en vervolgens doorreed", zei de officier van justitie eerder.

Niet herinneren

M. zei vandaag dat hij zich de aanrijding niet goed kan herinneren en ook niet weet waarom hij doorreed, nadat hij De Korte had geraakt. Hij moet iets hebben gemerkt. Op beelden was te zien dat hij kort na de aanrijding stopte om de schade aan de vrachtwagen op te nemen. Nadat hij de container die hij vervoerde had afgeleverd, reed hij meerdere keren langs de plaats van de aanrijding, maar ook daarvan zou hij zich niets kunnen herinneren.

Bij de uitvaart van de motoragent was er een vier kilometer lang eerbetoon van zijn collega's: