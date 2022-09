Basketballers tonen vechtlust in hol van de leeuw, maar slikken wel derde EK-nederlaag

Nederland heeft bij het Europees kampioenschap ook zijn derde groepswedstrijd verloren. Oranje kon in Praag een fraaie comeback net niet voltooien tegen thuisland Tsjechië: 80-88.

Nederland, dat eerder verloor van Servië en Israël, moet nu dinsdagmiddag van Polen winnen om kans te houden op plaatsing voor de volgende ronde.

Dat wordt geen makkelijke klus, aangezien de Polen met twee zeges en een nederlaag een behoorlijke EK-vorm lijken te hebben.

Oranje kende een matige start tegen de Tsjechen, die zesde op het WK van 2019 en negende op de Olympische Spelen van 2021 waren geworden. "We missen de flow!", mopperde bondscoach Maurizio Buscagilia tegen zijn spelers tijdens een time-out in het eerste kwart.

Indrukwekkend derde kwart Oranje

Het verschil met de Tsjechen liep snel op en bij rust stond er een tussenstand van 50-27 op het scorebord.

Maar dankzij een indrukwekkend derde kwart van Oranje werd het weer een wedstrijd. Mede dankzij een excellerende Yannick Franke (22 punten) lukte het Nederland om een kloof van 23 punten tot op 6 punten te dichten.

Oranje zette door in het vierde en beslissende kwart en bracht de Tsjechen aan het wankelen. Het verschil was in de slotminuut nog maar 3 punten (79-76), maar de thuisploeg hield mede dankzij de steun van het enthousiaste publiek het hoofd koel.