Staghouwer stapt op als minister van Landbouw: 'Ben niet de juiste persoon'

Henk Staghouwer stapt op als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt. Staghouwer gaf zojuist een korte toelichting op zijn ministerie.

Daar zei hij dat de landbouw- en visserijsector behoefte heeft aan perspectief voor de toekomst. "Dat die opgaven groot zijn is duidelijk."

"Ik heb mij de vraag gesteld of ik de juiste persoon ben om leiding te geven aan de opgaven die er liggen. Ik ben afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben", zei de ChristenUnie-bewindsman.

Stikstof

Hij beantwoordde verder geen vragen. Volgens ingewijden voelde Staghouwer te weinig vertrouwen bij de Tweede Kamer in zijn optreden bij de aanpak van het stikstofprobleem.

Totdat er een definitieve opvolger gevonden is, zal Staghouwers partijgenoot Carola Schouten zijn portefeuille waarnemen. Zij is nu minister voor Armoedebestrijding, maar was in het vorige kabinet minister van Landbouw.

Kijk hier naar de verklaring van Staghouwer: