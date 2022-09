Nieuwe NS-stakingen op komst, komende vrijdag in Randstad

De spoorvakbonden hebben een nieuwe stakingsgolf aangekondigd om betere werkomstandigheden te eisen. Er komen opnieuw regionale stakingen, verspreid over drie dagen. Volgens de vakbonden FNV, CNV en VVMC heeft de eerste stakingsgolf van vorige maand, die verspreid was over vijf dagen, onvoldoende opgeleverd.

Komende vrijdag leggen NS-medewerkers het werk neer in de regio's Noordwest en West. Dinsdag 13 september volgen de regio's Oost, Zuid en Noord en op donderdag 15 september de regio Midden. Vorige week lag het NS-treinverkeer in het hele land stil vanwege de staking in het midden van het land, op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol na.

Door de staking bleven de perrons leeg op Utrecht Centraal: