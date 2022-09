Nederlandse volleyballers kansloos tegen Oekraïne, WK voorbij

Het WK van de Nederlandse volleyballers is voorbij. In de achtste finales was de ploeg van bondscoach Roberto Piazza kansloos tegen de ontketende Oekraïners: 25-16, 25-19 en 25-18.

Oranje plaatste zich als groepswinnaar voor de knock-outfase, na overwinningen op Egypte, Argentinië en Iran. Dat gaf het zelfvertrouwen van de volleyballers een boost, maar ook het verwachtingspatroon. Ook tegen Oekraïne, nummer achttien van de wereld, zouden er voor Nederland, nummer 12 wereldwijd, genoeg kansen moeten liggen.

Aan het eind van de eerste set bleek dat flink tegen te vallen. Na twintig minuten had Oekraïne acht setpoints. Aan eentje hadden ze genoeg. Bondscoach Piazza probeerde zijn spelers in de time-outs flink op te jutten, smekend om meer beleving. Maar de Oekraïners overrompelden Oranje vanaf het eerste punt.