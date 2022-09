In een auto zonder zwaktes spurt Verstappen richting zijn tweede wereldtitel

Hem van de wereldtitel afhouden, lijkt onmogelijk. Verstappen heeft een astronomische voorsprong van 109 punten op zowel Ferrari-coureur Charles Leclerc als teamgenoot Sergio Pérez. Komend weekeinde in Monza kan het nog niet gebeuren, maar op 2 oktober in Singapore wel, mits beide concurrenten van de Limburger zwaar tegenvallen.

Het zijn hoopvolle woorden voor wie uitziet naar spanning en strijd in de slotmaanden van het Formule 1-seizoen. Want wie heeft er nog een recept om het Verstappen en Red Bull Racing moeilijk te maken?

"Als Mercedes komen we stapje voor stapje dichterbij. Ik twijfel er niet aan dat we de snelheid hebben om dit seizoen nog een race te winnen. Waren we zondag van P2, 3 of 4 gestart, dan hadden we waarschijnlijk gewonnen."

Veel vertrouwen en veel hoop houdt Mercedes-coureur George Russell over aan de grand prix op Zandvoort. De Brit eindige achter Max Verstappen als tweede, in een race waarin zijn renstal eindelijk weer eens serieus kon strijden om de overwinning.

"Tot het mathematisch zeker is, hebben we nog niks. Natuurlijk ziet het er goed uit, maar onze benadering voor elke race moet hetzelfde blijven. Zo blijft het team gefocust en houden we alles in eigen hand. Als de races zo blijven verlopen als dit weekeinde, spreekt de WK-stand voor zich."

Waarschijnlijker is het dat Verstappen een week later, op 9 oktober in Japan, zijn titel prolongeert. Hij zal het ongetwijfeld weten, maar zich over de aanstaande wereldtitel uitspreken doet teambaas Christian Horner niet.

Verstappen kan vier keer uitvallen en zelfs als Leclerc al die races wint, ook met de snelste raceronde, blijft de Limburger WK-leider. "Ik zei het ook al in Spa, het gat is écht groot", zegt Leclerc, de nummer drie in Zandvoort. "We bekijken het per race en moeten het maximale uit onze auto halen. Dan zien we wel wat er mogelijk is."

Ferrari lijkt het kwijt en dat is niet voor het eerst rond deze tijd van het jaar. De Italianen beginnen vaker sterk aan het seizoen, maar weten de auto niet voldoende door te ontwikkelen.

Ferrari is de snelheid kwijt

"Ons belangrijkste doel is ervoor zorgen dat we de snelheid terugvinden die we aan het begin van het seizoen hadden. Het lijkt erop dat we die verloren zijn", zegt Leclerc. "Ook nu hadden we gewoon de snelheid niet."