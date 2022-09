Duitsland maakt excuses aan nabestaanden voor fouten bij München 1972

De Duitse president Steinmeier heeft namens zijn land excuses aangeboden voor de fouten die zijn gemaakt bij de gijzeling van Israëlische atleten bij de Olympische Spelen van 1972 en bij de mislukte bevrijdingsactie daarna op een vliegveld bij München. Hij deed dat bij de herdenking van het gijzelingsdrama. De Israëlische president Herzog en nabestaanden van de elf omgekomen Israëliërs waren daarbij aanwezig. "We hebben het over een grote tragedie en een drievoudig falen", zei Steinmeier. "Allereerst bij de voorbereiding van de Spelen en het maken van het veiligheidsplan, daarna bij de gebeurtenissen op 5 en 6 september en ten slotte de stilte, de ontkenning en het vergeten na afloop." Zwarte September Vandaag is het precies vijftig jaar geleden dat de gijzeling van leden van de Israëlische ploeg in het olympisch dorp begon. Acht leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September klommen ongezien over een hek en drongen de appartementen van de Israëlische ploeg binnen. Een coach en een gewichtheffer werden meteen doodgeschoten.

De herdenkingsplaquette in het olympisch dorp van München - EPA

Een aantal Israëliërs wist te ontsnappen, negen anderen werden in gijzeling genomen. De Palestijnen eisten de vrijlating van meer dan 200 Palestijnen uit Israëlische gevangenschap en de vrijlating van twee Duitse links-extremisten uit gevangenissen in Duitsland. Ook eisten ze een vliegtuig en een vrijgeleide naar Caïro. De autoriteiten leken daarmee in te stemmen en lieten de Palestijnen en de gegijzelden met helikopters naar het vliegtuig brengen. Daar ging het helemaal mis toen scherpschutters het vuur op de helikopters openden. De Palestijnen gooiden een handgranaat in een helikopter waarin Israëliërs zaten en schoten in de andere helikopter de gegijzelden dood. Ook vijf gijzelnemers en een Duitse agent kwamen om. De drie andere gijzelnemers werden opgepakt, maar een paar weken later werd in Libanon een vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gekaapt. De daders eisten de vrijlating van de drie gevangengenomen Palestijnen. Duitsland gaf toe, de drie werden op een vliegtuig naar het Libië van dictator Kadhafi gevlogen en daar als helden ontvangen. Boycot In 1994 eisten de families van de slachtoffers 40 miljoen mark (ongeveer 20,45 miljoen euro) schadevergoeding vanwege de enorme fouten die door de Duitse politie zijn gemaakt. De rechtszaak mislukte vanwege de verjaringstermijn. Woensdag werd bekend dat Duitsland hun 28 miljoen euro betaalt, in plaats van de 10 miljoen die het eerder bereid was uit te keren. Ook werd afgesproken dat Duitsland zijn fouten erkent en dat Duitse en Israëlische historici toegang krijgen tot geheime documenten over de Palestijnse terreuractie.