Zeilduo's Lambriex/Van de Werken en Van Aanholt/Duetz klasse apart op WK 49er

In Canada eindigden ze de afgelopen dagen in twaalf van de vijftien races in de toptien; ze wonnen er drie en werden vier keer tweede.

Lambriex werd in 2021 met Pim van Vugt zesde op de Olympische Spelen in Tokio. Kort daarop ging hij zeilen met Van de Werken en dat leverde meteen WK-goud op.

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben in het Canadese Nova Scotia hun wereldtitel in de 49er geprolongeerd. Al voor de start van de medalrace kunnen de Nederlandsers niets meer achterhaald worden.

Bij de dames prolongeerde Odile van Aanholt de wereldtitel in de 49erFX in het Canadese Halifax.

De 29-jarige Duetz pakte met Annemiek Bekkering in 2021 olympisch brons in Tokio. Bekkering stopte na dat succes, waarna het gelegenheidsduo Van Aanholt/Elise de Ruijter op zowel de EK als de WK de titel greep.

Sinds mei zeilt Van Aanholt samen met Duetz en die combinatie bleek al snel succesvol.

Nadat ze in Canada in twaalf van de zestien races in de topvijf waren geëindigd, stelden ze de titel veilig met de derde plaats in de medalrace.

Geen vlekkeloze voorbereiding

Dat van Van Aanholt/Duetz geen vlekkeloze voorbereiding kende, laat de wereldtitel extra zoet smaken voor de winnaars.

De container met de boot van het Nederlandse duo arriveerde namelijk een week te laat in Halifax. "Gelukkig konden we met een geleende boot trainen", aldus Van Aanholt.

"De voorbereiding was daardoor lastig, maar we hebben de puzzel opgelost. Vanaf de eerste race liep het perfect. Na de eerste dag stonden we aan kop, en we hebben niet meer achteromgekeken.

"Het is ons eerste WK samen, we zijn er nog lang niet, maar een beter begin dan dit kunnen we ons niet wensen."