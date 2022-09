Zeilduo Lambriex/Van de Werken prolongeert titel op WK 49er

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben in het Canadese Nova Scotia hun wereldtitel in de 49er geprolongeerd. Ze moeten nog wel de medalrace zeilen, maar kunnen niet meer achterhaald worden.

Lambriex werd in 2021 met Pim van Vugt zesde op de Olympische Spelen in Tokio. Kort daarop ging hij zeilen met Van de Werken en dat leverde meteen WK-goud op.

In Canada eindigden ze de afgelopen dagen in twaalf van de vijftien races in de toptien; ze wonnen er drie en werden vier keer tweede.

Eind vorig jaar werd het Nederlandse duo al wereldkampioen in Oman. Lambriex (23) en Van de Werken (27) vormden op dat moment pas een paar maanden een zeilduo.

Ook Nederlandse vrouwenboot op titelkoers

Bij de vrouwen koersen Odile van Aanholt en Annette Duetz in de St. Margarets Bay van Halifax ook af op de wereldtitel in de 49erFX.