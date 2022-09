Weer champagne bij Team DSM: Bol wint rit in Ronde van Groot-Brittannië

Cees Bol heeft in het zuiden van Schotland de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Team DSM-renner was in de massasprint rapper dan Corbin Strong en Jake Stewart, die eerste en tweede staan in het algemeen klassement.

Dat de 175,2 kilometer lange etappe eindigde in een massasprint lag niet voor de hand. In de laatste 25 kilometer lagen drie korte beklimmingen van de derde categorie. Landschap waarin kansen liggen voor aanvallers en punchers.

Toch konden er geen vluchters wegblijven en ging er een flink peloton van zo'n 60 renners op de finish af. In die groep bleek dat Bol de beste benen had. Voor de 27-jarige Zaandammer is het de eerste ritzege dit seizoen.

Weer feest bij Team DSM

Het was de derde keer in een etmaal dat ze bij Team DSM de champagne ontkurkten. Zondag won Thymen Arensman de koninginnenrit in de Ronde van Spanje en stelde Lorena Wiebes de eindzege veilig in de Ladies Tour.

De acht etappes tellende Britse ronde gaat morgen verder in Engeland. Een heuvelachtige rit aan de kust, van Durham naar Sunderland.