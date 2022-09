Afrikaanse leiders blij met klimaattop, maar teleurgesteld over ontbreken Westen

Afrikaanse leiders hebben vandaag bij een klimaattop in Rotterdam gesproken over de grote gevolgen van klimaatverandering op het Afrikaanse continent en manieren om daarmee om te gaan. Ook premier Rutte was aanwezig bij de top, maar verschillende andere westerse leiders lieten verstek gaan.

In november komen leiders van over de hele wereld bijeen voor de grote jaarlijkse klimaattop, in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. De bijeenkomst van vandaag was een voorbespreking en vond plaats op verzoek van de Afrikaanse landen.

Die kampen met enorme droogte, overstromingen en hongersnoden door de klimaatverandering. "Terwijl Afrika verantwoordelijk is voor maar 3 procent van de broeikasuitstoot wereldwijd", zei Patrick Verkooijen, directeur van het Global Center on Adaptation en organisator van de top, eerder vandaag in het NOS Radio 1 Journaal.

De klimaatproblematiek in Afrika staat nog te laag op de prioriteitenlijst van veel westerse landen, aldus Verkooijen. Die problemen hebben volgens hem immers ook gevolgen voor het Westen zelf. "Afrika is een heel belangrijke handelspartner voor Europa en andere continenten."

Westerse leiders ontbreken

Op de top lieten meerdere Afrikaanse leiders weten blij te zijn met de bijeenkomst. Toch was er ook teleurstelling over het ontbreken van westerse leiders en bedrijven. Zo sloot premier Rutte bijvoorbeeld pas later in de middag aan, en de Franse premier Macron stuurde een minister in zijn plaats. "Voor Europese leiders was het makkelijker geweest om hierheen te komen dan voor ons, maar waar zijn ze?", vroeg de Senegalese president Macky Sall zich hardop af.

Premier Rutte erkende dat de opkomst "niet op het niveau was dat we graag hadden gezien". Daarnaast wees hij erop dat vorig jaar tijdens de klimaattop in Glasgow is afgesproken dat de financiering voor klimaatadaptatie moet worden verdubbeld. "Het waarmaken van deze belofte is nu onze grootste collectieve prioriteit."