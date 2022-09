Energiebedrijf Vattenfall verhoogt opnieuw tarieven

Vattenfall verhoogt per 1 oktober opnieuw de tarieven voor klanten met een variabel contract. Volgens het energiebedrijf zijn de inkoopprijzen op de energiemarkt nu zo hoog geworden dat ze deze wel móeten doorberekenen aan klanten.

De vorige tariefverhoging was op 1 juli, een gebruikelijke halfjaarlijkse datum waarop energiebedrijven hun tarieven bekendmaken. Vattenfall komt nu dus met een extra tussentijdse verhoging.

Het bedrijf zegt de tarieven eerder nog te hebben gedempt. Dat kon, omdat het toen voor een relatief laag bedrag energie heeft kunnen inkopen. Maar de inkoopprijzen zijn nu uitzonderlijk hoog. "Je kunt als bedrijf maar zo lang profiteren van een goedkope inkoop", aldus een woordvoerder.

Het grootste deel van de klanten gaat volgens het bedrijf daardoor 28 eurocent per kilowattuur voor stroom betalen en 1,53 euro per kubieke meter voor gas. Let wel: dit geldt voor klanten die loyaliteitskorting ontvangen. "Bij gemiddeld verbruik vertaalt zich dit naar een maandbedrag van 253 euro", zegt de woordvoerder. De rest van de klanten betaalt meer.

De gasprijzen zijn al maanden (veel) hoger dan gemiddeld. Dat merkt chrysantenkweker Wouter Duijvesteijn ook. Hij vreest dat zijn bloemen door de hoge gasprijzen twee tot drie keer zo duur worden: