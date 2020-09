Dumoulin: 'Primoz en wij zijn sterker dan Ineos, een mooie constatering'

Dumoulin blij na zware bergrit: 'Primoz en wij vandaag sterker dan Ineos' - NOS

Zo goed als Jumbo-Visma uit de Pyreneeën kwam, zo goed is ook de eerste etappe door het Centraal Massief verlopen. Geletruidrager Primoz Roglic heeft zijn voorsprong op de concurrentie uitgebreid. Zijn naaste belager is niet langer Egan Bernal op 21 seconden, maar Tadej Pogacar op 44 tellen. "Goh, zwaar", is de eerste reactie van Tom Dumoulin na de moeilijke finale. Dumoulin deed veel kopwerk in de favorietengroep, ook de renners van Ineos namen hun verantwoordelijkheid en hielden het tempo hoog. Maar Bernal moest op het steilste stuk lossen. Dumoulins werk zat er toen al op. "Ineos is hier ook om de Tour te winnen. Ze moesten iets proberen en dat hebben ze gedaan. Maar uiteindelijk blijken Primoz en wij sterker te zijn. Dat is een mooie constatering voor vandaag." Bekijk hieronder de samenvatting van de etappe:

Robert Gesink is eveneens opgetogen na de etappe die renners over maar liefst zeven gecategoriseerde beklimmingen voerde. "Het was voor iedereen denk ik een superpittige dag, ik ben heel erg blij dat Primoz zo goed was. We werken er hard voor, dan is het super om te zien dat hij het ook doet dan." 'De één beter dan de ander' Dumoulin gaf op de voorlaatste klim een teken aan Sepp Kuss om de Amerikaan duidelijk te maken dat hij de koppositie moest overnemen. De Limburger verklaarde dat hij zich niet sterk genoeg voelde. "Dat is het rijden van een grote ronde", zegt Robert Gesink. "De ene dag is de één net iets beter dan de anders", "Waar dat dan precies aan ligt, weet je nooit. Je probeert zo constant mogelijk zijn, maar die mannen voelen dat goed aan." Als dat mannetje in het geel maar heel goed blijft elke dag, zijn we met z'n allen heel tevreden. Ik hoop dat hij die goede benen houdt, goed herstelt en sterk blijft."

Ploegleider Grischa Niermann zag vanuit de ploegleidersauto dat de Ineos-renners op kop rijden en vond dat wel best. "Dan hoeven wij niet meer te rijden. Ze hadden zeker een plan, ook met Pavel Sivakov in de kopgroep. Maar als wij in hun wiel zitten is dat prima voor ons." "Op het moment zijn we zo sterk dat we gewoon naar onszelf kunnen kijken en dat heeft goed uitgepakt."

