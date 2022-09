Komt er einde aan tijdelijke huurcontracten, de 'cadeautjes voor huisjesmelkers'?

Vanochtend kwam naar buiten dat de ChristenUnie en PvdA een einde willen maken aan tijdelijke huurcontracten. Van de kant van huurders klinkt al langer kritiek op tijdelijke contracten, die pas sinds 2016 zijn toegestaan. "Deze contracten waren een cadeautje voor huisjesmelkers", zegt Marcel Trip van de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders. "Het is voor hen een manier om steeds nieuwe huurders te krijgen en dan weer de huren te verhogen." In de vrije sector is er bij zittende huurders namelijk jaarlijks een maximale huurverhoging, maar voor nieuwe huurders is er geen maximum.

Hoe zit het nu? In 2016 trad de Wet doorstroming huurmarkt in werking. Sindsdien mogen verhuurders een nieuwe huurder een tijdelijk contract aanbieden, van maximaal twee jaar. De huurder mag het contract tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van een maand, de verhuurder niet. Na de loopduur van het contract mag de verhuurder de huurder dus opdragen het huis te verlaten. De verhuurder mag de huurder ook laten zitten, maar dan wordt het automatisch een vast huurcontract voor onbepaalde tijd. Maar nog een tijdelijk contract voor dezelfde huurder mag dus niet. Commerciële verhuurders mogen bij alle nieuwe verhuur een tijdelijk contract gebruiken. Corporaties alleen in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld als een huurder zijn vaste woning moet verlaten vanwege renovatie en tijdelijk in een andere woning moet. Hoeveel gebruik er precies wordt gemaakt van tijdelijke contracten is onduidelijk. Journalistiek platform Investico deed in oktober 2020 een steekproef. Bij 47 procent van de onderzochte advertenties op huursite Pararius was toen sprake van een tijdelijk contract.

Tijdelijke contracten leiden er volgens de Woonbond ook toe dat huurders zich 'koest houden' bij slecht onderhoud of te hoge servicekosten, in de hoop dat ze na de looptijd van hun contract er niet uit gegooid worden. Meer woningen op de markt? De wet werd mede ingevoerd met als argument dat er daardoor meer huurwoningen op de markt zouden komen, omdat je als verhuurder niet meer 'vastzit' aan je huurder. Maar of dat ook is gebeurd, is nooit bewezen. Uit een evaluatie in opdracht van de overheid blijkt alleen dat er tussen 2014 en 2017 zo'n 38.000 huurwoningen bij zijn gekomen. Maar: "Een oorzakelijk verband met maatregelen van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 kan echter op basis van de beschikbare data niet worden aangetoond", aldus dat rapport. Ze konden geen ander huis vinden, dus kozen Nick en zijn vriendin voor een appartement met een tijdelijk huurcontract. "Dan weet je: accepteer het contract of ze zoeken wel iemand anders."

