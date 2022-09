Uitbraak van mazelen in Zimbabwe eist honderden kinderlevens

In Zimbabwe zijn sinds april bijna 700 kinderen gestorven aan de gevolgen van een mazeleninfectie. Dat is meer dan vier keer zoveel als twee weken geleden, toen het Zimbabwaanse ministerie van Volksgezondheid bekendmaakte dat 157 kinderen door de ziekte waren omgekomen.

Meer dan 6000 Zimbabwanen zijn sinds dit voorjaar met het virus besmet geraakt. De regering heeft een noodwet aangenomen om het virus te bestrijden. Ook is er een vaccinatiecampagne van start gegaan, gericht op kinderen met een leeftijd tussen 6 maanden en 15 jaar.

Onder de doden zijn veel kinderen die geen vaccinatie tegen het virus hadden gekregen, melden de Zimbabwaanse autoriteiten. Dat hangt samen met de wijze waarop streng religieuze groepen in het land tegen vaccinaties aankijken. Zij geloven niet in de werking daarvan en houden er alternatieve geneeswijzen op na.

Medici spreken zich hier kritisch over uit en roepen de regering op om ouders middels wetgeving te verplichten hun kinderen te vaccineren tegen zeer besmettelijke en dodelijke virussen zoals mazelen.

Covid

Vanwege de coronapandemie zijn vaccinatiecampagnes tegen andere virussen onderbroken in landen die kwetsbaar zijn voor uitbraken. Zo misten in 2020 zeker 23 miljoen kinderen wereldwijd basisvaccinaties, het hoogste aantal sinds 2009. Op dit moment schat de VN dat zo'n 73 miljoen kinderen risico lopen te worden geïnfecteerd met het mazelenvirus vanwege gemiste vaccinaties.

Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN, waarschuwde daarom in april al voor nieuwe mazelenuitbraken. Ook in Somalië, Jemen, Nigeria, Afghanistan en Ethiopië zijn in het afgelopen jaar mazelenuitbraken geweest, met name veroorzaakt door een lage vaccinatiegraad.